3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile 3600 ek gösterge için merak edilen detayları kamuoyuna duyurdu. Memur ve memur emeklinin merakla beklediği ek gösterge ile maaş ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Bu süreçte memur ve memur emeklisinin en merak ettiği konu ise güncel 3600 ek gösterge tablosu oldu. Kimin ek göstergesi ne kadar artıyor? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak? sorularına yanıt aranırken, detaylı hesaplamayı haberimizde derledik.