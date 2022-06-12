HaberlerGaleri3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...
3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...
3600 ek gösterge düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları geçtiğimiz hafta duyurdu. Beklentilerin üzerinden geniş kapsamlı olan taslak için onay gelirken, maaşlar için hesaplamalar yapılmaya başladı. 3600 ek gösterge ile milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda artış kaydedecek. Memur ve emekli maaşlarıyla birlikte ikramiye ödemelerinde yaşanacak artış sonrasında 3600 ek gösterge taslağı için güncel hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek? 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek?