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Haberler Galeri 3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

3600 ek gösterge düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları geçtiğimiz hafta duyurdu. Beklentilerin üzerinden geniş kapsamlı olan taslak için onay gelirken, maaşlar için hesaplamalar yapılmaya başladı. 3600 ek gösterge ile milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda artış kaydedecek. Memur ve emekli maaşlarıyla birlikte ikramiye ödemelerinde yaşanacak artış sonrasında 3600 ek gösterge taslağı için güncel hesaplamaları haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek? 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 19:06
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3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile 3600 ek gösterge için merak edilen detayları kamuoyuna duyurdu. Memur ve memur emeklinin merakla beklediği ek gösterge ile maaş ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Bu süreçte memur ve memur emeklisinin en merak ettiği konu ise güncel 3600 ek gösterge tablosu oldu. Kimin ek göstergesi ne kadar artıyor? Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak? sorularına yanıt aranırken, detaylı hesaplamayı haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DAKİKA '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI SONRASI TABLO NETLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detayları açıkladı. Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını ve Meclis'e sunulacak safhaya geldiğini açıkladı. Bununla beraber Erdoğan, tüm Memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye yapılacağını müjdeledi.

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3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI 50.150 TL'Yİ BULACAK

Başkan Erdoğan ayrıca, "Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.

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3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler unvanların aldığı gösterge rakamları ve maaş artışlarına çevrildi.

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3600 ek gösterge tablosu netleşti! Hesap güncellendi, 1.234 ila 1.391 TL arasında artış! Emekli maaşı ve ikramiyeleri kuruşu kuruşuna...

EK GÖSTERGE TASARISINDA HER UNVAN İÇİN AYRI BİR HESAP BULUNUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 5.3 milyon memur ile memur emeklisini ilgilendiren ek gösterge tasarısında her unvan için ayrı bir ek gösterge artışı ve maaş hesabı bulunuyor.