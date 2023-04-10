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Haberler Galeri İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren taraf arasındaki pazarlık sürüyor. Masada ikramiye, zam, artış oranları ve refah payı gibi konular yer alıyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne? 700 bin kamu işçisi maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:36
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İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

700 bin kamu işçisi maaş ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri, pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ediyor. Peki işçilere ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Kamu Çerçeve Protokolü son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklarını ise sürdürüyor.

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İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

İKRAMİYEDE KAT SAYI ARTIŞINDAN DOĞAN MAĞDURİYET GİDERİLECEK!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü.

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İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

SGK, karar üzerine mevcut uygulamanın gözden geçirilerek tedbir alınması için çalışma başlattı.

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İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.