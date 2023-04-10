İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?

700 bin kamu işçisi maaş ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri, pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ediyor. Peki işçilere ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Kamu Çerçeve Protokolü son dakika gelişmeleri...