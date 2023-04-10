10 Nisan 2023, Pazartesi
İşçiye %45 zam talebi! 700 bin kamu işçisine 11.500-15.000 TL artış+%15 refah payı... Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne?
Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren taraf arasındaki pazarlık sürüyor. Masada ikramiye, zam, artış oranları ve refah payı gibi konular yer alıyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne? 700 bin kamu işçisi maaş ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:36
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