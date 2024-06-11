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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

Emekliler için promosyon kampanyaları Haziran ayında da devam ediyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ister yeni ister eski emekli olsun, banka promosyonu imkanlarından yararlanabiliyor. Bu fırsattan faydalanmak için bankalar, "3 yıl boyunca maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü talep ediyor. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:08
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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Haziran ayı banka promosyonları açıklandı. Kamu bankalarının güncellediği emekli promosyon tutarları, özel bankaların da harekete geçmesine ve tutarları artırmasına neden oldu. Sonuç olarak, en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL'ye ulaştı. Peki, bu tutarı hangi bankalar sunuyor?

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON MİKTARLARI 2024

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşı tutarına göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor:

📌10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
📌10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL
📌15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL
📌20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bu kampanyadan yararlanmak için 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 yıl boyunca maaşlarını Garanti BBVA'dan alma taahhüdü vermek gerekiyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alacaklarını taahhüt edenler bu kampanyadan yararlanabiliyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre şu promosyonları sunuyor:

📌10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
📌15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
📌20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu tutarın 15.000 TL'ye kadarı nakit, 3.000 TL'si ise otomatik fatura talimatları için veriliyor.

📌10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
📌10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL
📌15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL
📌20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL