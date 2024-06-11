SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...

Emekliler için promosyon kampanyaları Haziran ayında da devam ediyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ister yeni ister eski emekli olsun, banka promosyonu imkanlarından yararlanabiliyor. Bu fırsattan faydalanmak için bankalar, "3 yıl boyunca maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü talep ediyor. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve tüm detaylar...