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Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

Tüm dünyada çalışma hayatı kurallarını sarsan Z kuşağının haftada 4 gün, günde 6 saat çalışmak istemesi, hibrit ve uzaktan çalışmaya sıcak bakması iş dünyasında yeni bir trendi ortaya çıkardı. Z kuşağının çalışma hayatının kurallarına adapte olamaması iş dünyasını 50 yaş üstü istihdamına yönlendirdi. Firmalar 50 yaş üstü çalışanların iş ahlakının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 07:30
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Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

Z kuşağı ile bir türlü kurulamayan bağ ve yetişmiş eleman sıkıntısı hemen her alanda hissedilince iş dünyası 50 yaş ve üzeri istihdamına önem vermeye başladı. Bu yaş grubundaki kişiler, tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde firmalar için vazgeçilmez hale geliyor.

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Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

Ücretler de geçmiş yıllara oranla 2-3 kata varan oranlarda artmış durumda. Uzmanlar, 50 yaş üzeri çalışanların tercih edilme sebeplerinin başında işe sadakat ve yüksek iş ahlaklarının geldiğini belirtiyor. Bu yaş grubundaki çalışanların genç kuşaklara mentorluk yapabilme yetenekleri de işverenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

İSTATİSTİKLERE YANSIYOR
Sabah'ın haberine göre Şirketlerin istihdam politikalarındaki trend, istatistiklere de yansımaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşlılar Araştırması'nda yer alan verilere göre, işgücüne katılma oranı yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 12 iken 2023'te yüzde 12.2 oldu.

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Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2019 yılında yüzde 3.1 iken 2023'te 2.7 olduğu görüldü. İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 57.7'si tarım, yüzde 32.1'i hizmetler, yüzde 7.3'ü sanayi, yüzde 2.8'i ise inşaat sektöründe yer alıyor.

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Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verileri de TÜİK'tekileri doğruluyor. Buna göre, Türkiye'de 55-64 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2010'da yüzde 29 iken, 2020'de yüzde 35'e yükseldi.