Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi

Z kuşağı ile bir türlü kurulamayan bağ ve yetişmiş eleman sıkıntısı hemen her alanda hissedilince iş dünyası 50 yaş ve üzeri istihdamına önem vermeye başladı. Bu yaş grubundaki kişiler, tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde firmalar için vazgeçilmez hale geliyor.

