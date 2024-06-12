12 Haziran 2024, Çarşamba
Z kuşağı beklentileri karşılamadı! İş hayatında yeni trend: İstihdamda 50 yaş dönemi
Tüm dünyada çalışma hayatı kurallarını sarsan Z kuşağının haftada 4 gün, günde 6 saat çalışmak istemesi, hibrit ve uzaktan çalışmaya sıcak bakması iş dünyasında yeni bir trendi ortaya çıkardı. Z kuşağının çalışma hayatının kurallarına adapte olamaması iş dünyasını 50 yaş üstü istihdamına yönlendirdi. Firmalar 50 yaş üstü çalışanların iş ahlakının daha yüksek olduğunu belirtiyor.
Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 07:30
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