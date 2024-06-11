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700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

Cumhurbaşkanı kararıyla 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işçilerin merakla beklediği tediye ödemeleri, belirlenen sürelerde hesaplarına yatırılacak. Peki, tediye ödemesi nedir ve 2024 yılı tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:32
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700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye ne kadar? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

Türkiye genelinde emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri devam ederken, kamu işçilerine de müjdeli haber geldi. Devlet, 700 bin kamu işçisine 13 günlük ikramiyelerini bu ay içinde itibaren ödemeye başlayacak. Peki, kim, ne kadar ödeme alacak? İşte kalem kalem ödeme tutarları ve merak edilen detaylar...

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700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye ne kadar? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

2024 Yılı İlave Tediye Ödemelerinin Tarihleri Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye ne kadar? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

Buna göre, ilave tediyenin ilk yarısı 14 Haziran 2024 tarihinde ödenecek. İkinci yarısı ise 13 Aralık 2024 tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak. İşçiler, tediye ödemelerini iki taksit halinde alacaklar.

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700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye ne kadar? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

Tediye Ödemesi Nedir?

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketler ve kurumlar ile belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele verilen yıllık bir ikramiyedir.

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700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye ne kadar? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

Bu ödeme, işçilerin ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl bir aylık maaş tutarında devlet tarafından sağlanır.

İşçiler, bu ödemeleri iki taksit halinde alarak maddi açıdan rahatlama yaşayacaklar. Haziran ve Aralık aylarında yapılacak bu ödemeler, işçilerin yıl içindeki finansal planlamalarına katkı sağlayacak.