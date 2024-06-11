700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
Cumhurbaşkanı kararıyla 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işçilerin merakla beklediği tediye ödemeleri, belirlenen sürelerde hesaplarına yatırılacak. Peki, tediye ödemesi nedir ve 2024 yılı tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:43Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:32