700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...

Türkiye genelinde emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemeleri devam ederken, kamu işçilerine de müjdeli haber geldi. Devlet, 700 bin kamu işçisine 13 günlük ikramiyelerini bu ay içinde itibaren ödemeye başlayacak. Peki, kim, ne kadar ödeme alacak? İşte kalem kalem ödeme tutarları ve merak edilen detaylar...