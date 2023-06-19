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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu. Bankalardan haber geldi. Öğlen 13.00 itibarıyla hesaplara geçemeye başladı. Hemen başvuran emekli promosyonunu kapar. 7.500 TL üstü maaş alanlara 10.000 TL'ye ek 3000 TL para yatacak. Bankalar havale ve EFT saatlerini açılmasıyla ödemeleri yapmaya başladı. Peki en yüksek emekli promoyonu veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:11
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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

Emekli promosyonlarında bankalar rakamları güncelledi. Haziran sonuna kadar bankaya giden emekliler ceplerini dolduracak. EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi bir yandan da promosyon hakkı için araştırmalar yapıyorlar. Bankalar kızışan rekabetin ardından art arda açıkladı. 10.000 TL'ye varan promosyon ödemelerini kaçırmak istemeyenler için banka banka sıraladık. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanmaya başladı. Şu ana kadar emeklilik başvurusu yapan 1,8 milyon EYT'linin 1,6 milyonunun maaşı bağlandı. Emekli Temmuz zammı, enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

BANKA PROMOSYONLARI VE EK ÖDEME YAPILIYOR

Özel bankalar kendi müşterisi olup emekli maaşı alacaklara aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Temmuz ayında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon kesinleşecek. Bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak. Yapılacak düzenleme ile beraber nihai zam oranı ek zam ile belirlenecek.

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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi.