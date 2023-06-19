19 Haziran 2023, Pazartesi
SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!
SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu. Bankalardan haber geldi. Öğlen 13.00 itibarıyla hesaplara geçemeye başladı. Hemen başvuran emekli promosyonunu kapar. 7.500 TL üstü maaş alanlara 10.000 TL'ye ek 3000 TL para yatacak. Bankalar havale ve EFT saatlerini açılmasıyla ödemeleri yapmaya başladı. Peki en yüksek emekli promoyonu veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:11
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