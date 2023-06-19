SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!

Emekli promosyonlarında bankalar rakamları güncelledi. Haziran sonuna kadar bankaya giden emekliler ceplerini dolduracak. EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi bir yandan da promosyon hakkı için araştırmalar yapıyorlar. Bankalar kızışan rekabetin ardından art arda açıkladı. 10.000 TL'ye varan promosyon ödemelerini kaçırmak istemeyenler için banka banka sıraladık. İşte detayları...