20 Haziran 2023, Salı
2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için atılacak adımları bekliyor. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde önce sigortalı olanlar, artık prim ve yıl şartını tamamlayarak emekli olabiliyor. Eksik primler çalışarak tamamlanabileceği gibi, beklemeden toplu ödeme yolları da var. Bu formüllerin başında ihya geliyor. Temmuz ayında ihya ödeme miktarlarında artış yaşanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 20:28
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17