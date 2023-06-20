2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) düzenlemesi milyonlara emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde önce sigortalı olanlar, artık prim ve yıl şartını tamamlayarak emekli olabiliyor. Eksik primler çalışarak tamamlanabileceği gibi, beklemeden toplu ödeme yolları da var. Bunlardan biri de ihya. Ancak ihya için yapılacak ödemeler Temmuz itibariyle artacak. Bu nedenle bu ay bitmeden başvuran avantajlı olacak. Üstelik ödeme için de 3 ay süre olacak. İşte ihya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…