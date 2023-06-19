Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş tüm dikkatini o tarihe kilitledi! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Altın fiyatlarında gözler Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildi. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hem vatandaşın hem de yatırımcının göze altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışına paralel 1.487 liradan işlem görüyor. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1 gramı dahi olanlar için kesin konuştu. İşte detayları...