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Haberler Galeri Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş tüm dikkatini o tarihe kilitledi! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş tüm dikkatini o tarihe kilitledi! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Altın fiyatlarında gözler Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildi. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hem vatandaşın hem de yatırımcının göze altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışına paralel 1.487 liradan işlem görüyor. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1 gramı dahi olanlar için kesin konuştu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:54
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Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş açıkladı! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Altın fiyatlarında gözler Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildi. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hem vatandaşın hem de yatırımcının göze altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışına paralel 1.487 liradan işlem görüyor. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1 gramı dahi olanlar için kesin konuştu. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş açıkladı! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.487 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.880 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş açıkladı! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Altının ons fiyatı, cuma günü 1.958 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.954 dolardan alıcı buluyor.

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Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş açıkladı! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

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Altın fiyatlarında kritik eşik için son 3 gün! İslam Memiş açıkladı! 1 gramı dahi olan beklesin! Çeyrek, tam, gram altın...

Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons fiyatında baskı oluşturduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.