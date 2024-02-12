SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

Emekli, dul ve yetimlere yönelik banka promosyonları, 2024 yılında giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu promosyonlar, ek gelir sağlayarak birçok kişi için önemli bir destek oluşturmaktadır. Bankalar, bu promosyonları çeşitli avantajlarla sunarak müşterilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Promosyon miktarları, bankadan bankaya ve sunulan tekliflere göre değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar şartsız promosyonlar sunarken, diğerleri otomatik fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar koşabilmektedir.