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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

Emekli, dul ve yetimlere yönelik banka promosyonları, 2024 yılında giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu promosyonlar, ek gelir sağlayarak birçok kişi için önemli bir destek oluşturmaktadır. Bankalar, bu promosyonları çeşitli avantajlarla sunarak müşterilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Promosyon miktarları, bankadan bankaya ve sunulan tekliflere göre değişiklik gösterebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:46
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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

Emekli, dul ve yetimlere yönelik banka promosyonları, 2024 yılında giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu promosyonlar, ek gelir sağlayarak birçok kişi için önemli bir destek oluşturmaktadır. Bankalar, bu promosyonları çeşitli avantajlarla sunarak müşterilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Promosyon miktarları, bankadan bankaya ve sunulan tekliflere göre değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar şartsız promosyonlar sunarken, diğerleri otomatik fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar koşabilmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

TEB

3.500 liradan az maaş alanlara: 3.000 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 3.500 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 4.500 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 5.000 lira

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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

DENİZBANK

3.500 liradan az maaş alanlara: 3.000 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 3.500 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 4.500 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 5.000 lira

ŞEKERBANK

3.500 liradan az maaş alanlara: 3.000 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 3.500 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 4.500 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 5.000 lira

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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

FİBABANKA

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.500 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.250 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 6.750 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 7.500 lira

KUVEYT TÜRK

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.800 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.600 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 7.200 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 8.000 lira

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SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 13-14-15-16-17 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

GARANTİ BBVA

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.500 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.250 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 6.750 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 7.500 lira
Mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatı verenlere 500 lira ve üzeri harcamalara 1.500 lira ek bonus

İŞ BANKASI

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.500 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.250 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 6.750 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 7.500 lira