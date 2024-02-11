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Haberler Galeri EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, düzenli bir gelire kavuşmak ve çalışma yaşamından emekli olmak olarak bilinir. Ancak, emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını karşılamanın yanı sıra, yasal düzenlemeler doğrultusunda erken emeklilik imkanları da mevcuttur. İşte Türkiye'de erken emeklilik için başvurulabilecek yedi formül:

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:44
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EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Türkiye'de emeklilik, belirli bir yaş ve prim ödeme şartlarını karşılamayı gerektirirken, yasal düzenlemeler kapsamında erken emeklilik için avantajlar bulunmaktadır. Çalışma hayatından daha erken bir emeklilik süreci için çeşitli formüller mevcuttur. Bu formüller, emeklilik yaşını düşürmek veya daha kısa sürede emekli olmayı sağlamak için fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihine göre erken emeklilik, malulen emeklilik gibi yöntemlerle emeklilik sürecini hızlandırmak mümkündür.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani altı yıl kazandırılmaktadır. Bu sayede anneler, çocuklarına göre daha erken emekli olma şansına sahiptirler.

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EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekerken prim kazanma imkanı da sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve erken emeklilik imkanı sunar.

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EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi gerekenler, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Kadınlarda emeklilik yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tır. Ancak, bu avantajın geçerli olması için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak gerekir.

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EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Engellilik Durumunda Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engelli olanlar, vergi indirimi alarak erken emeklilik imkanına sahiptirler. Bu durumda işe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar emekli olabilirler.