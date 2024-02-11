EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...

Türkiye'de emeklilik, belirli bir yaş ve prim ödeme şartlarını karşılamayı gerektirirken, yasal düzenlemeler kapsamında erken emeklilik için avantajlar bulunmaktadır. Çalışma hayatından daha erken bir emeklilik süreci için çeşitli formüller mevcuttur. Bu formüller, emeklilik yaşını düşürmek veya daha kısa sürede emekli olmayı sağlamak için fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihine göre erken emeklilik, malulen emeklilik gibi yöntemlerle emeklilik sürecini hızlandırmak mümkündür.