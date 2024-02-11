11 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Emeklilerin bu yıl alacakları bayram ikramiyelerine yapılacak olan artış ile ilgili çalışmalar hızlandı. Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması, toplamda 10 bin lira ödenmesi gündemde. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:32
  • 1
  • 27
İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı. Dün SSK'lıların hesabına yatırılan farklar bugün Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak.

  • 3
  • 27
İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

İKİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar.

  • 4
  • 27
İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı.

  • 5
  • 27
İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada ikramiye artışıyla ilgili olarak, "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.