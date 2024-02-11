11 Şubat 2024, Pazar
İkramiyeye taban maaş formülü! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?
Emeklilerin bu yıl alacakları bayram ikramiyelerine yapılacak olan artış ile ilgili çalışmalar hızlandı. Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması, toplamda 10 bin lira ödenmesi gündemde. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaşı nasıl hesaplanır? Kim, ne kadar kök maaş alacak? Yeni kök maaşlar e-Devlet'ten nasıl görülür? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:32
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