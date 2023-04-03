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Haberler Galeri MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

2023 Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Ara zam için gün sayan memur ve memur emeklileri, 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamalarına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. En düşük emekli maaşının yükselmesinin ardından memur maaşına ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki memur ek zam var mı? Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte, memur maaş hesaplamaları 2023!

Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:01
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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından 3 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılması sonrasında gözler memur zammına çevrildi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlara ara zam yapılıp, yapılmayacağını sorguluyor. Mart ayında aylık enflasyon 2,29 olarak ölçülürken yıllık enflasyon ise yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Peki memur ek zam var mı, 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte 3 aylık verilerle 2023 memur emekli maaş enflasyon farkı hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.


Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

MEMUR MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ?

En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında memura ek zam yapılacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Memur zammının temmuz ayında olması beklenirken memura ek zam konusunda resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı kesinleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,44 oldu.

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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,44