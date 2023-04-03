MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...

2023 Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Ara zam için gün sayan memur ve memur emeklileri, 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamalarına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. En düşük emekli maaşının yükselmesinin ardından memur maaşına ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki memur ek zam var mı? Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte, memur maaş hesaplamaları 2023!