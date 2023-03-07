NAKİT OLARAK HESAPLARA YATACAK! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar?

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar?