26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

Emeklinin en düşük maaşı 7.500 olarak belirlendi. Yüzde 36'nın üzerinde gerçekleşen zam sonrasında maaş takvimi merak ediliyor. AK Parti tarafından yapılan açıklamanın sonrasında düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceği açıklandı. Gerçekleşen ara zamdan milyonlarca EYT'li'de yararlanacak. Hal böyle olunca, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş ödeme takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer yandan bir müjde de ikramiye ödemeleri için geldi. Bayrama kısa süre kala ikramiye ödeme takvimi de merak ediliyor. İşte, SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 17:04
  • 1
  • 20
SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

Emeklilerin en düşük maaş miktarı hakkında verilen müjdenin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. En düşük maaş miktarını 7.500 TL'ye çıkaran düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, "Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayram önce yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatif modelleri içeren çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

  • 3
  • 20
SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşı için beklenen açıklamayı yaptı. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

  • 4
  • 20
SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

Emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 20
SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor.