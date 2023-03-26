SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...

Emeklinin en düşük maaşı 7.500 olarak belirlendi. Yüzde 36'nın üzerinde gerçekleşen zam sonrasında maaş takvimi merak ediliyor. AK Parti tarafından yapılan açıklamanın sonrasında düzenlemenin haftaya Meclis'e geleceği açıklandı. Gerçekleşen ara zamdan milyonlarca EYT'li'de yararlanacak. Hal böyle olunca, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaş ödeme takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer yandan bir müjde de ikramiye ödemeleri için geldi. Bayrama kısa süre kala ikramiye ödeme takvimi de merak ediliyor. İşte, SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi!