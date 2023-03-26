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Haberler Galeri Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

"Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi Memur, engelli, evde bakım maaşı, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte ödemelerde son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 17:42
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Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

"Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur, emekli, engelli ve evde bakım maaşı alan yüzbinlerce kişi maaşların ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

BAYRAMDAN ÖNCE EMEKLİ, MEMUR, ENGELLİ, 65 YAŞ AYLIĞI, EVDE BAKIM MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Zam açıklamasının mart ayında yapılması nedeniyle zamlı maaşların bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihi olan nisan ayında hesaplara yatacağı düşünülüyor.

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Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

Sosyal yardım ödemeleri için de henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekliye zam düzenlemesinin önümüzdeki hafta için yasalaşarak Resmi Gazete için Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

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Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 2.000 TL olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi.