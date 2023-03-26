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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

BAĞ-KUR tescil affına ilişkin detaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EYT yasası ile emekli olamayan vatandaşlar için bir umut ışığı olan geriye dönük tescil imkanı çıkacak mı sorusu merak ediliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 14:41
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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi kapsamında vatandaşlar BAĞ-KUR affının olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. EYT yasasından yararlanmayanlar emeklilik için geriye dönük tescil imkanını bekliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bağkur affı, vergi affı paketinde yer almıyor.

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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı paketinde Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, Sosyal güvenlik destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, Topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası borçları, iş kazası veya meslek hastalığından doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar yer alıyor.

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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada "Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz.

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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek.