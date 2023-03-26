BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?

BAĞ-KUR tescil affına ilişkin detaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EYT yasası ile emekli olamayan vatandaşlar için bir umut ışığı olan geriye dönük tescil imkanı çıkacak mı sorusu merak ediliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...