SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemeler, bu kesimin ekonomik refahını korumak adına son derece kritik bir öneme sahiptir. Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş zammı ve ikramiye artışı, artan hayat pahalılığına karşı bir denge unsuru olarak değerlendirilmekte ve bu durum, emeklilerin mali güvencesini artırmak adına önemli bir adım olarak görülmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk enflasyon verisi, aylık bazda %6,70 olarak belirlendi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 06:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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