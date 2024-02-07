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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemeler, bu kesimin ekonomik refahını korumak adına son derece kritik bir öneme sahiptir. Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş zammı ve ikramiye artışı, artan hayat pahalılığına karşı bir denge unsuru olarak değerlendirilmekte ve bu durum, emeklilerin mali güvencesini artırmak adına önemli bir adım olarak görülmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk enflasyon verisi, aylık bazda %6,70 olarak belirlendi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 06:55
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SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C’liye kök hesabı! Emekliye %64,86 zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

5 Şubat 2024 Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamları, ekonomik gündemin merkezine oturdu. Bu gelişme, Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş ödemeleri ve bu ödemelerin miktarları üzerinde olası etkileri gündeme getirdi. Özellikle, emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ikramiye artışı, kamuoyunun dikkatini çekti. Temmuz ayı itibariyle emeklilik maaşlarının ne kadar olacağına dair sorular, vatandaşların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Peki temmuzda en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C’liye kök hesabı! Emekliye %64,86 zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

Ocak Ayı Enflasyon Verileri

Ocak ayında açıklanan enflasyon verilerine göre:

Aylık enflasyon artışı: %6,7
Yıllık enflasyon artışı: %64,86

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SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C’liye kök hesabı! Emekliye %64,86 zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

İLK ORAN SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK?

OCAK MAAŞI: 10.000,00
% 6.7 ZAMLI: 10.670,00
OCAK MAAŞI: 10.100,00
% 6.7 ZAMLI: 10.776,70
OCAK MAAŞI: 10.200,00
% 6.7 ZAMLI: 10.883,40
OCAK MAAŞI: 10.300,00
% 6.7 ZAMLI: 10.990,10
OCAK MAAŞI: 10.400,00
% 6.7 ZAMLI: 11.096,80
OCAK MAAŞI: 10.500,00
% 6.7 ZAMLI: 11.203,50
OCAK MAAŞI: 10.600,00
% 6.7 ZAMLI: 11.310,20
OCAK MAAŞI: 10.700,00
% 6.7 ZAMLI: 11.416,90
OCAK MAAŞI: 10.800,00
% 6.7 ZAMLI: 11.523,60
OCAK MAAŞI: 10.900,00
% 6.7 ZAMLI: 11.630,30

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SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C’liye kök hesabı! Emekliye %64,86 zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

OCAK MAAŞI: 11.000,00
% 6.7 ZAMLI: 11.737,00
OCAK MAAŞI: 11.100,00
% 6.7 ZAMLI: 11.843,70
OCAK MAAŞI: 11.200,00
% 6.7 ZAMLI: 11.950,40
OCAK MAAŞI: 11.300,00
% 6.7 ZAMLI: 12.057,10
OCAK MAAŞI: 11.400,00
% 6.7 ZAMLI: 12.163,80
OCAK MAAŞI: 11.500,00
% 6.7 ZAMLI: 12.270,50
OCAK MAAŞI: 11.600,00
% 6.7 ZAMLI: 12.377,20
OCAK MAAŞI: 11.700,00
% 6.7 ZAMLI: 12.483,90
OCAK MAAŞI: 11.800,00
% 6.7 ZAMLI: 12.590,60
OCAK MAAŞI: 11.900,00
% 6.7 ZAMLI: 12.697,30

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SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C’liye kök hesabı! Emekliye %64,86 zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...

OCAK MAAŞI: 12.000,00
% 6.7 ZAMLI: 12.804,00
OCAK MAAŞI: 12.100,00
% 6.7 ZAMLI: 12.910,70
OCAK MAAŞI: 12.200,00
% 6.7 ZAMLI: 13.017,40
OCAK MAAŞI: 12.400,00
% 6.7 ZAMLI: 13.230,80
OCAK MAAŞI: 12.500,00
% 6.7 ZAMLI: 13.337,50
OCAK MAAŞI: 12.600,00
% 6.7 ZAMLI: 13.444,20
OCAK MAAŞI: 12.700,00
% 6.7 ZAMLI: 13.550,90
OCAK MAAŞI: 12.800,00
% 6.7 ZAMLI: 13.657,60
OCAK MAAŞI: 12.900,00
% 6.7 ZAMLI: 13.764,30