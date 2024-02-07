Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

Şanlıurfa'daki deprem felaketi sonrasında, Türkiye'nin bir kez daha dayanışma ve yeniden yapılanma gücüyle yüzleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen süreç, afetzedelerin yaralarını sarmak ve yeni bir başlangıca adım atmalarını sağlamak için kararlı bir adım olarak ön plana çıkıyor. TOKİ ve AFAD işbirliğiyle hayata geçirilen bu süreç, toplamda 46 bin konutun hak sahiplerini bulmasını hedefliyor. Peki Şanlıurfa deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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