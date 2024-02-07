07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

Şanlıurfa'daki deprem felaketi sonrasında, Türkiye'nin bir kez daha dayanışma ve yeniden yapılanma gücüyle yüzleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen süreç, afetzedelerin yaralarını sarmak ve yeni bir başlangıca adım atmalarını sağlamak için kararlı bir adım olarak ön plana çıkıyor. TOKİ ve AFAD işbirliğiyle hayata geçirilen bu süreç, toplamda 46 bin konutun hak sahiplerini bulmasını hedefliyor. Peki Şanlıurfa deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:30
  • 1
  • 6
Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

Şanlıurfa'daki deprem konutlarının hak sahipleri belirleniyor ve vatandaşlar heyecanla kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki süreç, afetzedelerin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak izlenirken, sonuçlara e-devlet üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Peki Şanlıurfa deprem konutu sonuçları belli oldu mu? İşte kura saati ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

ŞANLIURFA DEPREM KONUTLARI KURASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat Çarşamba günü 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

  • 3
  • 6
Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ AFAD CANLI İZLE

Şanlıurfa Deprem Konutları Kura Çekimi, 7 Şubat günü AFAD Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura Çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı izleniyor.

ŞANLIURFA DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 6
Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

E-DEVLET KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

  • 5
  • 6
Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirler arasında yer alan Şanlıurfa'da Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde inşa ediliyor.