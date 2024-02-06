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Haberler Galeri EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, erken emeklilik için adeta bir mücadele veriyor. Yasal düzenlemelerin belirlediği emeklilik şartlarını aşmanın yollarını araştıran vatandaşlar, daha erken emekli olmanın peşinde bir dizi avantajlı formülü inceliyorlar. İşte sizi erken emekli yapacak 7 formül...

Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:49
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EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için belirlediği üç temel şartı olan yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısını yerine getiren vatandaşlara emeklilik hakkı tanımaktadır. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmektedirler. Bu fırsat, çalışanların daha kısa sürede emekli maaşı almalarına olanak sağlamaktadır.

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EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

Türkiye'de emeklilik sistemi, birtakım özel durumları ve avantajları içerinde barındırıyor. Bu avantajlar, çocuk sahibi olan kadınlar, askerlik yapmış erkekler, kısmi emeklilik şartlarını yerine getirenler, sağlık sorunları yaşayanlar, engelli çalışanlar ve zorlu meslek gruplarına dahil olanlar için geçerli. İşte Türkiye'deki emeklilik sisteminde fark yaratan bu özel durumlar ve avantajlar:

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EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

ÇOCUK SAHİBİ KADINLARA EMEKLİLİKTE AVANTAJ

Türkiye'de kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, emeklilik yaşının erkene alınmasına imkan tanıyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile toplamda 2160 gün, yani 6 yıl kazanılmış oluyor. Bu sayede, yaş ve prim günü şartlarını yerine getiren anneler, 3 çocuk sahibi oldukları takdirde 6 yıl erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar.

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EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

ASKERLİK SÜRESİ ERKEKLERİN EMEKLİLİĞİNİ ÖNE ÇEKİYOR

Erkek sigortalılar için askerlik süresi, emeklilik hesaplamalarında önemli bir faktör. Sigortalı olmadan önce gerçekleştirilen askerlik süresi borçlanılarak, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilebiliyor. Bu da erkeklere en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunuyor.

KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Türkiye'de 15 yıl ve 3600 prim gününü dolduran sigortalılar için kısmi emeklilik olanağı bulunuyor. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu avantaj, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli bir seçenek.

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EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

YÜZDE 60 SAĞLIK RAPORU İLE MALULEN EMEKLİLİK

İş yapma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden sigortalılar, alacakları sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyorlar. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödeme şartı aranıyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK

En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, aldıkları vergi indirimi sayesinde yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu durumda, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartından başlayarak, işe giriş tarihlerine göre değişen sürelerle emeklilik mümkün olabiliyor.