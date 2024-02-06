EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...

ASKERLİK SÜRESİ ERKEKLERİN EMEKLİLİĞİNİ ÖNE ÇEKİYOR

Erkek sigortalılar için askerlik süresi, emeklilik hesaplamalarında önemli bir faktör. Sigortalı olmadan önce gerçekleştirilen askerlik süresi borçlanılarak, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilebiliyor. Bu da erkeklere en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunuyor.

KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Türkiye'de 15 yıl ve 3600 prim gününü dolduran sigortalılar için kısmi emeklilik olanağı bulunuyor. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu avantaj, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli bir seçenek.