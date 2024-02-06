06 Şubat 2024, Salı
EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...
Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, erken emeklilik için adeta bir mücadele veriyor. Yasal düzenlemelerin belirlediği emeklilik şartlarını aşmanın yollarını araştıran vatandaşlar, daha erken emekli olmanın peşinde bir dizi avantajlı formülü inceliyorlar. İşte sizi erken emekli yapacak 7 formül...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:49
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