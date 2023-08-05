Formu eksiksiz doldurana PTT’den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren verilen doğum yardımı, canlı doğum gerçekleştiren ve mavi kart sahibi olan ailelere veriliyor.

Bu yardımdan faydalanabilmek için şartlar arasında annenin veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor. Yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde ise tarih olarak 15 Mayıs 2015 tarihi esas alınıyor.