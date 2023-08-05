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Haberler Galeri Formu eksiksiz doldurana PTT'den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

Formu eksiksiz doldurana PTT'den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

e-Devlet'ten başvurana nakit 1.300 TL verilecek! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan annelere para desteği veriliyor. Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Başvuru sonucu genellikle kısa sürede olumlu olarak dönüyor ve ailelerin doğum yardımı alma hakkı elde ediyor. Peki, "Doğum yardımı nasıl alınır?" İşte, doğum yardımı başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:46
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Formu eksiksiz doldurana PTT’den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

Doğum parası hakkında detaylar, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların kabul edilmesi halinde PTT'den nakit olacak çekilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ebeveynlere sağlanan maddi destek çocuk sayısına göre değişiyor. Peki, doğum yardımı için nereye başvurulur, şartları nelerdir? İşte, doğum yardımı başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Formu eksiksiz doldurana PTT’den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren verilen doğum yardımı, canlı doğum gerçekleştiren ve mavi kart sahibi olan ailelere veriliyor.

Bu yardımdan faydalanabilmek için şartlar arasında annenin veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor. Yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde ise tarih olarak 15 Mayıs 2015 tarihi esas alınıyor.

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Formu eksiksiz doldurana PTT’den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak

Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek

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Formu eksiksiz doldurana PTT’den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)

Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması

Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi.

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Formu eksiksiz doldurana PTT’den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...

600 TL NAKİT DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum yardımı alabilmek için kişiden şu evraklar istenmektedir:

Canlı doğumdan sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılır.

Doğum yardımı dilekçesi eksiksiz olarak doldurulur. Ardından posta yoluyla gönderilir.