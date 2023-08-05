05 Ağustos 2023, Cumartesi
Formu eksiksiz doldurana PTT'den 1300 TL verilecek! Evladı olan ailelere ödeniyor! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...
e-Devlet'ten başvurana nakit 1.300 TL verilecek! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan annelere para desteği veriliyor. Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Başvuru sonucu genellikle kısa sürede olumlu olarak dönüyor ve ailelerin doğum yardımı alma hakkı elde ediyor. Peki, "Doğum yardımı nasıl alınır?" İşte, doğum yardımı başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:46
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