HaberlerGaleriHemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
Sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılının gelmesinin ardından sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 2023 yılında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve SED ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, sosyal yardım başvuruları için detaylar!