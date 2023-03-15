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Haberler Galeri Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılının gelmesinin ardından sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 2023 yılında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve SED ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, sosyal yardım başvuruları için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:46
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Hemen e-Devlet’ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemelerinin başladığını açıkladı. Aile Destek Programı kapsamında hane başına 850-1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Bilindiği üzere bakanlık tarafından yapılan ödemelere Ocak ayı itibariyle zam yapılmıştı. Diğer yandan, PTT iş yerlerindeki kurum ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiği açıklandı. Böylece PTT iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. İşte sistem hakkında detaylar ve yeni ödeme miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hemen e-Devlet’ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

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Hemen e-Devlet’ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.

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Hemen e-Devlet’ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

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Hemen e-Devlet’ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! ASHB son dakika açıkladı! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.