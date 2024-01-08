SSK (4A,4B,4C) Bağkur'luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

SGK, SSK Bağkur'luya refah payı müjdesi geldi! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 2024 Ocak ayı zam oranları netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen zam oranı yüzde 37,55 olarak açıklandı. Bu artış, refah payı hariç olarak hesaplandı. Şimdi ise gözler, refah payı olarak yapılacak ek zam için yeni Kabine Toplantısı'na çevrildi. 7 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaş ne kadar olacak? İşte haberin detayları...