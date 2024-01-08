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Haberler Galeri SSK (4A,4B,4C) Bağkur'luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

SSK (4A,4B,4C) Bağkur'luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

SGK, SSK Bağkur'luya refah payı müjdesi geldi! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 2024 Ocak ayı zam oranları netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen zam oranı yüzde 37,55 olarak açıklandı. Bu artış, refah payı hariç olarak hesaplandı. Şimdi ise gözler, refah payı olarak yapılacak ek zam için yeni Kabine Toplantısı'na çevrildi. 7 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaş ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:27
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SSK 4A,4B,4C Bağkur’luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

"Emekliye ek zam gelecek mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 oranında kök maaş zammı uygulanırken, aynı dönemde memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, emeklilere ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışmaların başladığı belirtildi. Bu çalışmaların sonuçlarıyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK 4A,4B,4C Bağkur’luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrildi.

Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor. Kesin zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor.

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SSK 4A,4B,4C Bağkur’luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.

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SSK 4A,4B,4C Bağkur’luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 49.25 oranında artırılırken, mevcut kanuna göre emekli işçi ve esnaf aylıklarındaki zam oranı yüzde 37.57'de kaldı. Emekli işçi ve çiftçi aylıkları ile halen 7500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor.

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SSK 4A,4B,4C Bağkur’luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yaptı.

Bakanlıkça yapılan alternatifli çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabine'de yapılacak değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.