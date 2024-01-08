08 Ocak 2024, Pazartesi
1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...
EYT'siz erken emeklilik şartları şekillendi! "Kademeli emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi için emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise birçok kişi emeklilik sistemine ilişkin yeni beklentiler içerisine girmiş durumda. Bu beklentiler arasında, kademeli emeklilik düzenlemesi de öne çıkıyor. EYT'yi kaçıranlar ve kısmi emeklilik isteyenler için kademeli emeklilik düzenlemesi bekleniyor. İşte kademeli emeklilik hakkında son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 17:46
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