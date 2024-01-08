08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

EYT'siz erken emeklilik şartları şekillendi! "Kademeli emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunu gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi için emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise birçok kişi emeklilik sistemine ilişkin yeni beklentiler içerisine girmiş durumda. Bu beklentiler arasında, kademeli emeklilik düzenlemesi de öne çıkıyor. EYT'yi kaçıranlar ve kısmi emeklilik isteyenler için kademeli emeklilik düzenlemesi bekleniyor. İşte kademeli emeklilik hakkında son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.01.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 17:46
  • 1
  • 15
1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK’lı olanlara müjde! EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan vatandaşlar için önemli bir konu gündemde... 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme bekleniyor. Milyonlarca çalıışan, söz konusu yasa ile belirlenen prim ve yaş şartlarını sağladıklarında erken emeklilik imkanından faydalanabilecek. Peki, kademeli emeklilik yasası var mı, çıkacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK’lı olanlara müjde! EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarına olanak tanıyan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne, başlangıç tarihine ve güncel yasa düzenlemelerine göre değişiklik gösterir.

  • 3
  • 15
1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK’lı olanlara müjde! EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

Kademeli Prim Sistemi ve Kısmi Emeklilik

Tarih Aralığı: 8/9/1999 ile 30/4/2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı geçerli.
Yaş Şartı: Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olmak.
Prim Gün Sayısı: 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim.

  • 4
  • 15
1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK’lı olanlara müjde! EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

5510 Sayılı Kanun ve Emeklilik Koşulları

Yürürlükten Önce Sigortalılar: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için eski şartlar geçerli.
Yeni Sigortalılar: 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar uygulanacak.
Yaş Hadleri: 2036 yılından sonra kadın ve erkek için yaş hadleri kademeli olarak artacak.

  • 5
  • 15
1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK’lı olanlara müjde! EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

Ancak kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2. Torba Yasa görüşmelerinin başlamasıyla birlikte konu netleşebilir.