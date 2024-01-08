1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK’lı olanlara müjde! EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan vatandaşlar için önemli bir konu gündemde... 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme bekleniyor. Milyonlarca çalıışan, söz konusu yasa ile belirlenen prim ve yaş şartlarını sağladıklarında erken emeklilik imkanından faydalanabilecek. Peki, kademeli emeklilik yasası var mı, çıkacak mı? İşte haberin detayları...