09 Ocak 2024, Salı
Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe'ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi. Yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, oransal bir düzenleme olacağı belirtildi. En düşük emekli aylığı için de konuşulan rakam ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.01.2024 07:04
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