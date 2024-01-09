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Haberler Galeri Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe'ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe'ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi. Yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, oransal bir düzenleme olacağı belirtildi. En düşük emekli aylığı için de konuşulan rakam ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.01.2024 07:04
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Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe’ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

Memur emeklilerinin ardından zam oranı yüzde 37.57'de kalan emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe’ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

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Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe’ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.

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Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe’ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPILDI
Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

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Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe’ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

FARK HESAPLARA AKTARILACAK
Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.