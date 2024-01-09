Emekliye seyyanen değil oransal zam! Maliyet hesabı yapıldı gözler Beştepe’ye çevrildi | İşte en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam

İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPILDI

Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

