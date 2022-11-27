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Haberler Galeri AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

Motorine indirim gelecek mi? Araç sahiplerinin sıklıkla takip ettiği akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösterirken, yeni bir indirim müjdesi daha geldi. Brent petrol varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketin ardından motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. Peki, motorine inidirim ne zaman gelecek? Pompaya yansıyan fiyat ne olacak? İşte, akaryakıt fiyatları hakkında merak edilenler....

Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:43
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AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

Akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurlarındaki yaşanan değişimler sonucu artış ve yükselişlere neden oluyor. Brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde yaptı. Bu kez de motorin indirimi gündeme geldi. Peki, motorine indirim gelecek mi, ne zaman? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

Brent petrol varil fiyatındaki düşüşün devam etmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlere bir yenisi daha
eklendi.

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AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ!

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim gelmesi
bekleniyor.

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AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

MOTORİNE İKİNCİ İNDİRİM

Yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin grubuna önceki hafta 1,54 kuruş indirim gelmişti. Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansımasının ardından bir indirim haberi daha geldi.

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AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

Bu gece yarısından itibaren (28 Kasım Pazartesi) motorinin litresine 82 kuruş indirim daha gelecek. Böylece motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim beklenmiyor.