AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...

Akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurlarındaki yaşanan değişimler sonucu artış ve yükselişlere neden oluyor. Brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde yaptı. Bu kez de motorin indirimi gündeme geldi. Peki, motorine indirim gelecek mi, ne zaman? İşte, ayrıntılar...