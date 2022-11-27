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AKARYAKITTA BİR İNDİRİM MÜJDESİ DAHA! Motorine indirim yolda! Fiyatlar gece yarısından itibaren düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir güncel AKARYAKIT FİYATLARI...
Motorine indirim gelecek mi? Araç sahiplerinin sıklıkla takip ettiği akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösterirken, yeni bir indirim müjdesi daha geldi. Brent petrol varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketin ardından motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. Peki, motorine inidirim ne zaman gelecek? Pompaya yansıyan fiyat ne olacak? İşte, akaryakıt fiyatları hakkında merak edilenler....
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:35Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:43