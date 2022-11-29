HaberlerGaleriSÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...
SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...
Kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde müjde duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından KİT'lerde bulunan taşeron ile belediye şirket işçileri ve 4B sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? Kimler kadroya alınacak? İşte sözleşmeliye kadro konusunda tüm detaylar...