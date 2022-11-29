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SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...

Kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde müjde duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından KİT'lerde bulunan taşeron ile belediye şirket işçileri ve 4B sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? Kimler kadroya alınacak? İşte sözleşmeliye kadro konusunda tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:49
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SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...

Kamuda görev yapan yüz binlerce sözleşmeliye kadro geliyor. Sözleşmeli memurun 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili düzenlemede detaylar açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından sözleşmeli personelin beklediği kadro düzenlemesine ilişkin müjdeyi duyurdu. Peki, 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? Kimler kadroya alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2022 yılında hayata geçirilecek düzenleme ile yüz binlerce kişi daha kadroya alınacak.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

* 3 yılı dolmuş kamudaki sözleşmeli personel hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek.

* Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak.

Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir

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SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...

* Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

* Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...

KADRO KAPSAMINDA KALANLAR...

Başkan Erdoğan, açıklamasının devamında "Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır." ifadelerini kullandı.