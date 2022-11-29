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Haberler Galeri Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 82 kuruş indirim uygulandı. İndirim pompaya yansırken, araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorin grubunda bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Güncel akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:07
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Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Akaryakıt fiyatları gelen indirimlerin ardından düşüşe geçti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatı düşerken, bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugün motorine 82 kuruş indirim uygulandı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansırken, yeni bir indirim haberi daha geldi. Peki, 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

30 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor. Böylelikle bu hafta motorine üst üste iki indirim uygulanmış olacak.

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Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte son indirimlerden sonra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

29 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

29 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.17 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL