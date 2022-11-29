Motorine bir indirim daha! 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 82 kuruş indirim uygulandı. İndirim pompaya yansırken, araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorin grubunda bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Güncel akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Kasım benzin, motorin (mazot) fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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