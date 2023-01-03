Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.