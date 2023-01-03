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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

500 bin sözleşmeliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Binlerce sözleşmeli yeni yıla kadro sevinciyle girdi. Kademe, derece ilerleme ve kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olunacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında detayları açıklayacak. Peki, Kademe, derece ve kurumlar arası yer değişikliği son durum ne? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 13:31
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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

SON DAKİKA! Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin ardından sözleşmeli personel için atılacak adımlar yakıdann takip ediliyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. İşte, sözleşmeliye kadro için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.

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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.

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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.