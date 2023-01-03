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Sözleşmeliye kadro son dakika! Detaylar belli oluyor! Kademe, derece, kurumlar arası yer değişikliği... 500 bin sözleşmeli...
500 bin sözleşmeliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Binlerce sözleşmeli yeni yıla kadro sevinciyle girdi. Kademe, derece ilerleme ve kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olunacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında detayları açıklayacak. Peki, Kademe, derece ve kurumlar arası yer değişikliği son durum ne? İşte son gelişmeler...