03 Ocak 2023, Salı
İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alım tarihi açıklandı mı? İŞKUR TYP alımları ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları....
İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam edilecek personeller için araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP alımları başladı mı? Başvuru şartları....
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 12:58
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