İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alım tarihi açıklandı mı? İŞKUR TYP alımları ne zaman, başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam edilecek personeller için araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alım tarihi açıklandı mı? İŞKUR TYP alımları ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları....