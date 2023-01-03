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Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

Memur ve emekli maaşları, aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu. Buna göre, memur ve memur emelilerine yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,4 zam yapılacak. Ancak bu sene sadece enflasyon değil emekliye seyyanen zam ve memurlara refah payı da gündemde. Seyyanen ve refah payı eklendiğinde maaşlar yeniden hesaplanacak. Peki, 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:24
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Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

Milyonlarca memur ve emeklilerin yeni maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon oranı belli oldu. Bu kapsamda memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Şimdi ise gözler seyyanen zam ve refay payı artışına çevrildi. Peki, 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılan rekor artış aslında Ocak ayında yılın ilk zammını alacak emeklileri de umutlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda emeklilere ve memurlara bir refah payının geleceğinin işaretlerini vermişti.

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Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

Bütün bu gelişmeler ışığında enflasyon artışının dışında farklı bir zam bekleniyor. Burada hem seyyanen bir iyileştirme, hem refah payı eklenmesi hem de taban maaş artışı şeklinde iyileştirmeler bekleniyor.

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Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

Yine asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik artış da söz konusu olabilecek. Memur emeklileri için toplu sözleşme artışına da ilave gelebilir. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.500 TL olan taban maaşının yükseltilmesi de söz konusu olacak.

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Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

EK ZAM GÜNDEMDE

6 aylık enflasyon belli oldu ve enflasyona göre memur ile emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşti. Rakamların açıklanması ile emeklilere verilecek ek zamlar konusunda bir değerlendirme yapılacak.