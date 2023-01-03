Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!

Memur ve emekli maaşları, aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu. Buna göre, memur ve memur emelilerine yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,4 zam yapılacak. Ancak bu sene sadece enflasyon değil emekliye seyyanen zam ve memurlara refah payı da gündemde. Seyyanen ve refah payı eklendiğinde maaşlar yeniden hesaplanacak. Peki, 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? İşte haberin detayları...