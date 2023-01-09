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Haberler Galeri Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

Yılın ilk Kabine Toplantısı ile birlikte gündeme gelen sözleşmeliye kadro ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşların gözü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Düzenlemenin Meclis'ten ne zaman geçeceğini öğrenmeye çalışan vatandaşlar "Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki belediye işçilerine kadro verildi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 18:52
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Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

Kabine Toplantısı ile birlikte netleşmesi beklenen konulardan biri olan sözleşmeliye kadroda son durum merak ediliyor. Heyecanla beklenen düzenlemenin Meclis'e sunulması beklenirken bir yandan detayları araştırılıyor. Peki sözleşmeliye kadro çıktı mı? Ne zaman çıkacak? Belediye işçilerine kadro verildi mi? Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

Bugün Beştepe'de yeni yılın ilk kabinesi toplandı. Kabine gündeminde yer alan konulardan biri olan sözleşmeliye kadro düzenlemesi hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez detayalrı ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

MECLİS NE ZAMAN MESAİYE BAŞLAYACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 1 hafta ara verecek ve 23 Aralık'ta tatile girdi. Meclisteki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023 tarihinde yeniden başlayacak.

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Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.