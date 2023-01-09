Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?

Yılın ilk Kabine Toplantısı ile birlikte gündeme gelen sözleşmeliye kadro ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşların gözü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Düzenlemenin Meclis'ten ne zaman geçeceğini öğrenmeye çalışan vatandaşlar "Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki belediye işçilerine kadro verildi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler?