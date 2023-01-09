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Haberler Galeri BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine indirim var mı, yok mu sorusunun cevabı özellikle araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ederken sosyal medyada benzine indirim geleceği iddia edilmeye başlandı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 23:15
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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta indirim gelecek mi sorusu sıklıkla gündem oluyor. Araç sahipleri fiyatlardaki dalgalı seyir sebebiyle sıklıkla arama motorlarında "Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?", "Benzine indirim gelecek mi?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte 9 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Sosyal medyada benzine indirim geleceği iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

9 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.48 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.63 TL

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

9 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.63 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.29 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

9 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.63 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.38 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL