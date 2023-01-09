BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine indirim var mı, yok mu sorusunun cevabı özellikle araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ederken sosyal medyada benzine indirim geleceği iddia edilmeye başlandı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?