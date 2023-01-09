09 Ocak 2023, Pazartesi
AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere en az lise mezunu 70 personel alımı yapacağını açıkladı. AFAD bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki AFAD 70 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD iş başvuru şartları neler? KPSS şartı aranıyor mu?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:22
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