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Haberler Galeri AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere en az lise mezunu 70 personel alımı yapacağını açıkladı. AFAD bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki AFAD 70 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD iş başvuru şartları neler? KPSS şartı aranıyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:22
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AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

AFAD 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları Şubat ayında başlayacak olan ilana dair detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Lise ve üniversite şartı aranan adaylardan en az 60 KPSS puanı isteniyor. Peki AFAD iş başvuru şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2023 saat 10:00 - 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

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AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

*Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

*Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

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AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

*Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

*Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.