Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,