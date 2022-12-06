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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?
Sözleşmeliye kadro konusunda son viraja girildi. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu sözleşmeli memura kadro düzenlemesinin hangi tarihte Meclis'e geleceği merak ediliyor. 500 bine yakın sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro konusunda şartlar da merak ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...