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Haberler Galeri Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraja girildi. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu sözleşmeli memura kadro düzenlemesinin hangi tarihte Meclis'e geleceği merak ediliyor. 500 bine yakın sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro konusunda şartlar da merak ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:04
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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli memura kadro müjdesini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından 'sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, sözleşmeli memura kadro şartları neler?" soruları gündeme geldi. 90 bin taşeron işçi, belediye şirket işçileri, süresiz sözleşmeliler gibi yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı kadro konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi, 2023 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e gelecek. 2023 bütçe görüşmeleri 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Buna göre, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin 17 Aralık itibarıyla Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kesin tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis’e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,