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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023'te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023'te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı ne zaman aratılmaları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:49
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Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023’te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. 2023 yılında uygulanacak olan Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı şartları neler? Aralarında ebe, hemşire, sağlık memuru, uzman doktor gibi branşlarında bulunduğu Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ilanı kontenjanları kaç kişi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023’te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

2023 yılında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023’te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

Karara göre, Diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip branşları olmak üzere 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023’te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık personeli ilanı sonrası alımın 1 Ocak'tan itibaren başlayacağı duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023’te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

BAKAN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli uzman hekim personel alımı için sosyal medya hesabından, "23 bin 585; bu sayı uzman hekim eksiği yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli uzman hekim sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayrlı olsun." açıklamasında bulundu.