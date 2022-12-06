Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023'te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar

Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı ne zaman aratılmaları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 27 bin sözleşmeli personel alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı şartları neler?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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