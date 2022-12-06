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Haberler Galeri Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis'e geliyor... 2022'de ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis'e geliyor... 2022'de ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün ehliyet affı çıkarılmasını önerdi. TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçe maratonu başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Bu gelişmelerle ehliyet affı için o tarih ön plana çıktı. Peki, 1 milyon sürücüye ehliyet affı ne zaman Meclis'e gelecek? 2022'de ehliyet affı çıkacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:20
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Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis’e geliyor... 2022’de ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı 2022'de çıkacak mı? 1 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet affı için beklenen açıklama geldi. MHP Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı önerisinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler ehliyet affının çıkıp çıkmayacağına çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonu 5 Aralık'ta başladı. Gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmesi takvimine çevrildi. Peki, 1 milyon sürücüye ehliyet affı ne zaman Meclis'e gelecek? 2022'de ehliyet affı çıkacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis’e geliyor... 2022’de ehliyet affı çıkacak mı?

MHP'DEN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis’e geliyor... 2022’de ehliyet affı çıkacak mı?

2022'DE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 9 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Bu tarihte ehliyet affının da görüşülmesi bekleniyor.

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Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis’e geliyor... 2022’de ehliyet affı çıkacak mı?

2023 BÜTÇE MARATONU BAŞLADI

TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta başlayan ve kesintisiz 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

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Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis’e geliyor... 2022’de ehliyet affı çıkacak mı?

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulun, 2023 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle: