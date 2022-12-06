Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis'e geliyor... 2022'de ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün ehliyet affı çıkarılmasını önerdi. TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçe maratonu başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Bu gelişmelerle ehliyet affı için o tarih ön plana çıktı. Peki, 1 milyon sürücüye ehliyet affı ne zaman Meclis'e gelecek? 2022'de ehliyet affı çıkacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...