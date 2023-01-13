14 Ocak 2023, Cumartesi
Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında Eskişehir Merkez'de 1.800 konut sahibini bulacak. Toplamda 2 bin 499 konutun verileceği TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün ve yarın yapılacak çekilişle birlikte belli olacak. İşte, Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:54
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