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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

Sözleşmelilere son dakika kadro müjdesi geldi. Aralarında öğretmen, hemşire ve belediye çalışanlarının da olduğu 530 bin sözleşmeli memura müjdeli haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tasarıya dair açıklamalarda bulundu. Meclis'te 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile sözleşmeli ve kadrolu memur arasındaki farkın ortadan kalkması bekleniyor. Peki, 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 14:16
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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

Son dakika... Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliler ile ilgili yaptığı, "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." açıklamasının ardından sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceği araştırılmaya başlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere müjdeli haberi duyurdu. Peki, aralarında öğretmen, hemşire ve belediye çalışanlarının da yer aldığı sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Bakan Vedat Bilgin, tasarayıa dair 10 Mayıs tarihini işaret etti. 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile birlikte sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması bekleniyor.

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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

MECLİS TOPLANIYOR

530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. 10 Mayıs tarihinde 3600 ek göstergenin yanı sıra 530 bin sözleşmeli memurun kadroya alınması da gündemde olacak.

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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

FARK ORTADAN KALKIYOR

Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.