Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...

Son dakika... Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliler ile ilgili yaptığı, "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." açıklamasının ardından sözleşmelilerin ne zaman kadroya geçeceği araştırılmaya başlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere müjdeli haberi duyurdu. Peki, aralarında öğretmen, hemşire ve belediye çalışanlarının da yer aldığı sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...