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Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...
Sözleşmelilere son dakika kadro müjdesi geldi. Aralarında öğretmen, hemşire ve belediye çalışanlarının da olduğu 530 bin sözleşmeli memura müjdeli haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tasarıya dair açıklamalarda bulundu. Meclis'te 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile sözleşmeli ve kadrolu memur arasındaki farkın ortadan kalkması bekleniyor. Peki, 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...