16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrolde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor. Dün gece motorine gelen 1 lira 79 kuruş zammın ardından araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2022 21:39
  • 1
  • 14
Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

Son dakik... Benzine zam var mı? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün gece motorine yapılan zammın ardından benzin ve LPG'de zam olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

MAZOT VE BENZİNE ZAM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, motorin, mazot ve LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşşte güncel akaryakıt fiyatları:

  • 3
  • 14
Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

17 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

  • 4
  • 14
Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

17 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19,1 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.09 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL

  • 5
  • 14
Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

17 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.01 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.69 TL