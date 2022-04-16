HaberlerGaleriSon dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrolde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor. Dün gece motorine gelen 1 lira 79 kuruş zammın ardından araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...