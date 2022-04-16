Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...

Son dakik... Benzine zam var mı? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün gece motorine yapılan zammın ardından benzin ve LPG'de zam olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...