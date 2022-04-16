Emekli maaşları ve ikramiyeleri artacak! Ek göstergesiz memur kalmayacak! Kamuda devrim gibi kararlar

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.