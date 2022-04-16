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Emekli maaşları ve ikramiyeleri artacak! Ek göstergesiz memur kalmayacak! Kamuda devrim gibi kararlar
Milyonlar kişi bekliyordu... Kamuda devrim niteliğinde kararlar ve değişiklikler geliyor. Milyonlarca memur için statülerde yenilik yaşanacak. Emekli maaşları ve ikramiyelerini artıracak olan ek gösterge sorunu da ortadan kalkıyor. Peki sözleşmeli çalışanlara kadro imkanı verilecek mi? Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisinin bu Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.04.2022 12:35Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 12:49