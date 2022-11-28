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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor
Sözleşmeli personele kadroda son viraja girildi. Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışma tamamlandı. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na ele alınacak kadro düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak. Sözleşmeliye kadro konusunda taslak metin hazır. Peki, 4B'li sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taslak metin içeriği neler? İşte haberin detayları...