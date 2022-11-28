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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

Sözleşmeli personele kadroda son viraja girildi. Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışma tamamlandı. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na ele alınacak kadro düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak. Sözleşmeliye kadro konusunda taslak metin hazır. Peki, 4B'li sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taslak metin içeriği neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:03
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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B’li sözleşmeli personel 4A’lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

Son olarak 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti. Kamuda görev yapan 550 bine yakın sözleşmeli personelin 4A kadrosuna geçmesi ile ilgili çalışma tamamlandı. Taslak metin hazırlanırken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, 4B'li sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taslak metin içeriği neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B’li sözleşmeli personel 4A’lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

4B'li sözleşmeli personelin 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili taslak metin bugün Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Tasarı Başkan Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilerek Meclis'e getirilecek.

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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B’li sözleşmeli personel 4A’lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

SOSYAL VE MALİ HAKLAR DEĞİŞİYOR

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B’li sözleşmeli personel 4A’lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

TASLAK METİN İÇERİĞİ NELER?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in kaleme aldığı yazısında, hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor.

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Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B’li sözleşmeli personel 4A’lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.