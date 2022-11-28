Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32'li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Kasım ayı Tarım Kredi Market fırsatları için son 2 gün. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ve ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler tüm hızıyla sürüyor. Tarım Kredi Marketlerinde 28-30 Kasım aralığında indirime giren ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Tarım Kredi Market indirimli ürünler neler?