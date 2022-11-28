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Haberler Galeri Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32'li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32'li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Kasım ayı Tarım Kredi Market fırsatları için son 2 gün. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ve ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler tüm hızıyla sürüyor. Tarım Kredi Marketlerinde 28-30 Kasım aralığında indirime giren ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Tarım Kredi Market indirimli ürünler neler?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 12:51
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Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32’li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Tarım Kredi Market ürünlerinde indirim haberleri peş peşe gelirken Kasım fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İndirimler için son 2 güne girilirken vatandaşlar Tarım Kredi Market indirim kataloğunu araştırıyor. Tuvalet kağıdı, peynir, zeytin, tereyağı, sabun gibi her eve lazım a'dan z'ye birçok üründe dev indirimler uygulanıyor. İşte Tarım Kredi Market Kasım ayı güncel kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32’li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

10'lu yumurta 32,50 TL

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Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32’li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Pepsi 1 litre 19,95 TL

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Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32’li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Birlik Yeşil Mercimek 25,90 TL

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Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32’li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste

Dondurulmuş Bezelye 31,90 TL