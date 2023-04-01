01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

"Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekliye verilen ikramiyeler zamlandı. Bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarihler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman hangi tarihte yatacak? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 08:56
  • 1
  • 16
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Her sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekliye verilen 1100 TL'lik bayram ikramiyeleri yükseltildi. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bayram öncesi mi sonrası mı yatacağını binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.

  • 3
  • 16
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

  • 4
  • 16
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

  • 5
  • 16
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Buna göre; 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.