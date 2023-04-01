BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

"Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekliye verilen ikramiyeler zamlandı. Bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarihler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman hangi tarihte yatacak? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...