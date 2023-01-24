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Haberler Galeri Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

2023 yılında geçerli olacak sosyal yardım miktarları netleşti. Ocak zammı sonrası milyonların gelirinde artış yaşanırken bunlardan biri de sosyal destekler oldu. Evde bakım maaşından yaşlılık aylığına, iş arayana verilen yardımdan SED yardımına kadar tüm ödemeler de artış yaşandı. İhtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen bu destek ödemelerinde güncel fiyatlar merak ediliyor. Haberimizin detaylarında yeni yardım ödeme miktarlarını görüntüleyebilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:59
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Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

Yeni yılı ile birlikte sosyal yardım ödemeleri de arttı. Asgari ücret zammı, memur ve emekli aylığı artışı ile yeni maaşlar belli olurken en çok merak edilenlerden biri de sosyal yardım ödemeleri oldu. Bazı destekler altı aylık enflasyona göre, bazıları memur maaş katsayısına göre, bazı ödemeler de asgari ücret zammına göre yükseldi. Peki, 2023 sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni destek ödeme miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

BAKAN YAKIN'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

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Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Birçok kalemde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinin bazıları bu ay, bazıları da şubat ayında zamlı olarak ödenecek.

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Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla 1.536 liradan 1.997 liraya çıktı.

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Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi.

65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.