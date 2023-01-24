HaberlerGaleriSosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...
Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...
2023 yılında geçerli olacak sosyal yardım miktarları netleşti. Ocak zammı sonrası milyonların gelirinde artış yaşanırken bunlardan biri de sosyal destekler oldu. Evde bakım maaşından yaşlılık aylığına, iş arayana verilen yardımdan SED yardımına kadar tüm ödemeler de artış yaşandı. İhtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen bu destek ödemelerinde güncel fiyatlar merak ediliyor. Haberimizin detaylarında yeni yardım ödeme miktarlarını görüntüleyebilirsiniz.