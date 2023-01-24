Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...

Yeni yılı ile birlikte sosyal yardım ödemeleri de arttı. Asgari ücret zammı, memur ve emekli aylığı artışı ile yeni maaşlar belli olurken en çok merak edilenlerden biri de sosyal yardım ödemeleri oldu. Bazı destekler altı aylık enflasyona göre, bazıları memur maaş katsayısına göre, bazı ödemeler de asgari ücret zammına göre yükseldi. Peki, 2023 sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni destek ödeme miktarları...