"Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?