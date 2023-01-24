24 Ocak 2023, Salı
Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?
"Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:10
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