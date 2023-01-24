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Haberler Galeri Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

"Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:10
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Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

"Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

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Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

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Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

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Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.