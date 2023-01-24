24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Brent petrol fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşıyor. Bu değişiklikler akaryakıt fiyatlarına da indirim ya da zam olarak yansıyor. 17 Ocak'ta benzine 67 kuruş, 18 Ocak'ta ise motorine 1,5 lira zam gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı 87,60 dolardan hareket ederken benzin grubunda bir fiyat artışı yaşanacağı öğrenildi. Peki, benzin zammı ne kadar? Motorine zam gelecek mi? İşte 24 Ocak akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:32
  • 1
  • 12
Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükseliş yaşayan Brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzine son dakika zam açıklaması yapılırken, araç sahipleri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, benzin zammı ne kadar? Motorine zam gelecek mi? 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

BENZİN ZAMMI NE KADAR?

25 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 24 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

  • 3
  • 12
Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

24 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.41 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.19 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

  • 4
  • 12
Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

24 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.64 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.47 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

  • 5
  • 12
Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

24 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.59 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.53 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL