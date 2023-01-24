Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Brent petrol fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşıyor. Bu değişiklikler akaryakıt fiyatlarına da indirim ya da zam olarak yansıyor. 17 Ocak'ta benzine 67 kuruş, 18 Ocak'ta ise motorine 1,5 lira zam gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı 87,60 dolardan hareket ederken benzin grubunda bir fiyat artışı yaşanacağı öğrenildi. Peki, benzin zammı ne kadar? Motorine zam gelecek mi? İşte 24 Ocak akaryakıt fiyatları güncel liste...