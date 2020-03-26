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Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
1000 TL sosyal yardım kimlere verilir? Corona virüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL sosyal yardım desteği verileceği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Sosyal yardım sorgulama sayfası ve kimlere yardım edileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 1000 tl destek başvurusu başladı mı? 1000 tl sosyal yardım kimlere verilir? İşte sosyal yardım sorgulama sayfası...
Giriş Tarihi: 26.03.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 13:01
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Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
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Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
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Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
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Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
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Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?