Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler bugünden itibaren başvurularını yapabilecekler. Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile Kısa Çalışma Ödeneği uygulama şartlarını kolaylaştırdıklarını belirtti. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu... Giriş Tarihi: 26.03.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 10:57
Kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle Kısa Çalışma Ödeneği uygulama şartlarını kolaylaştırdıklarını belirtmişti. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilecekler.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bu ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabilecek.
Hürriyet'in haberine göre, kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınıyor.
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.