12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

"Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan yüzde 30 oranında artış sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Hal böyle olunca aile destek programı ödemelerinde artış yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:32
  • 1
  • 10
Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının gelmesinin ardından emekli ve memur maaşlarında artış yaşandı. Sosyal yardım ödemeleri de yaşanan artıştan etkilendi. Peki, sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI 2023?

Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri içi tarih araştırması devam ediyor. Yardım hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının son Kabine toplantısında, Ocak ayı ödemelerinin tarihini duyurmuştu.

  • 3
  • 10
Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

Bakan Derya Yanık açıklamanın ardından, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." sözlerine yer vermişti.

  • 4
  • 10
Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre tutarda değişiklik oluyor. Öte yandan son yapılan artışlarla sosyal yardım parası 850-1.250 TL aralığına çekilmişti. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

  • 5
  • 10
Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL