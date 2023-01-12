12 Ocak 2023, Perşembe
Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...
"Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan yüzde 30 oranında artış sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Hal böyle olunca aile destek programı ödemelerinde artış yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:32
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