İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

İŞKUR üzerinden personel alım ilanları yayınlandı. En az ilkokul mezunu işçi alımı için başvuru şartları ve detayları açıklandı. Kamu kurumları ve özel şirketler yeni yılın ilk gününde bulunan açık pozisyonları doldurmak istiyor. Türkiye İş Kurumu ve Resmi Gazete, özel güvenlik görevlisi, vasıflı ve vasıfsız işçi ve temizlik personeli alımı için kendi resmi internet sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. İşte, İŞKUR tarafından yayımlanan güncel persenel alım takvimi...