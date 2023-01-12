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Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

İŞKUR üzerinden personel alım ilanları yayınlandı. En az ilkokul mezunu işçi alımı için başvuru şartları ve detayları açıklandı. Kamu kurumları ve özel şirketler yeni yılın ilk gününde bulunan açık pozisyonları doldurmak istiyor. Türkiye İş Kurumu ve Resmi Gazete, özel güvenlik görevlisi, vasıflı ve vasıfsız işçi ve temizlik personeli alımı için kendi resmi internet sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. İşte, İŞKUR tarafından yayımlanan güncel persenel alım takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:48
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İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

SON DAKİKA! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. Kurumlar açıkladıkları pozsiyonlar için alım yapılacak kadrolara ilişkin başvuru şartlarını ve detaylarını İŞKUR üzerinden duyurdu. Başvuru işlemini gerçekleştirecek adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. İşte, İŞKUR personel alım ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

DSİ 1.273 PERSONEL ALIMI

2023 DSİ personel alımı başvuruları 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

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İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,

* Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

* En az İlkokul mezunu olmak,

* İlan tarihi itibarıyla en fazla 35 yaşında olmak.

* Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

* Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

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İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 350 DİN HİZMETLERİ UZMANI ALACAK!

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

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İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...

Adaylardan, Ankara'da yapılacak yazılı sınavda en az 60, sözlü sınavda ise en az 70 puan alma şartı aranacak.